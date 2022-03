Biker cade in curva e si rompe una gamba

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un biker che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba, mentre con 4 amici stava percorrendo una strada forestale con la moto da cross.

P.R., 51 anni, di Arzignano, che si era infortunato mentre stava facendo una curva, non distante da Contrada Castagna di San Quirico, è stato raggiunto da 4 soccorritori, che lo hanno stabilizzato e caricato in barella per poi trasportarlo una cinquantina di metri fino alla strada e affidarlo all'ambulanza.