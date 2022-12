Deposito di bici rubate in garage, i carabinieri ne trovano 12

Trovato in città un deposito di bici rubate. I carabinieri, a seguito di indagini, hanno controllato un garage nella disponibilità di P.M., 43enne residente in città, e Z.D. 38enne irregolare domiciliato a Vicenza, entrambi di nazionalità serba. I due sono stati denunciati in stato di libertà in quanto, all’interno della rimessa, sono state trovate dodici biciclette, tra mountain bike e bici da corsa, del cui possesso i serbi non hanno fornito plausibili giustificazioni.

I mezzi sono stati sottoposti a sequestro ed affidate al custode giudiziale autorizzato. I militari hanno anche trovato una bicicletta elettrica, sottratta poco prima ad un cittadino indiano, al quale è stata subito restituita. I carabinieri stanno svolgendo indagini finalizzate ad individuare i legittimi proprietari delle altre bici.