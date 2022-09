Bici rubate recuperate dai carabinieri: si cercano i proprietari

Nei giorni scorsi i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Thiene hanno rinvenuto e recuperato nove biciclette del valore commerciale di oltre 30 mila euro, già pronte, con ogni probabilità, per essere trasportate all’estero. L'equipaggio dei militari in perlustrazione, mentre si trovava in via dell’artigianato di Breganze, è stato avvicinato da un cittadino del luogo il quale segnalava che poco distante, nel campo adiacente alla zona artigianale, mentre era in passeggiata, aveva appena notato in stato di abbandono diverse biciclette tipo mountain bike, da corsa, ed alcune elettriche.

Sul posto indicato c'erano infatti biciclette dal valore cadauno che supera di gran lunga i duemila euro. Tutti mezzi di marca, Bianchi, Trek, Pinarello, Scott, Olympia, Conway, Corratec e Giant, scaricate in quel luogo da poche ore e pronte quasi sicuramente per essere prelevate da qualche complice della banda di ladri, caricate su un mezzo pesante e magari esportate all’estero. I controlli tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, hanno permesso ai carabinieri di accertare che almeno una di queste bici era di sospetta provenienza furtiva ed era stata rubata, da pochi giorni, all’interno di un garage condominiale nel trevigiano, dopo che ignoti avevano tagliato il basculante e forzato la serratura.

Subito dopo i militari hanno fatto recuperare le biciclette e le hanno custodite presso la sede del comando in via Lavarone a Thiene per i successivi accertamenti finalizzati all’individuazione delle eventuali vittime di furto. Grazie alle immediate ricerche diramate ai vari comandi Arma presenti in maniera capillare in tutte le province del Veneto e delle altre regioni limitrofe, si è potuto risalire a sei proprietari, residenti nella vicina provincia di Trento e Treviso, che avevano effettivamente subito il furto della propria bicicletta.

Le successive indagini hanno stabilito che tutte le costose biciclette erano state trafugate la notte tra il 17 e 18 agosto, scassinando i garage sotterranei di alcuni condomini di una piccola località vicino Rovereto, mentre altre era state rubate qualche notte prima in zona Conegliano, sempre utilizzando la stessa tecnica per forzare i basculanti. Nella mattinata di ieri 28 settembre, presso il comando di via Lavarone, sono avvenute le operazioni di restituzione dei velocipedi ai quattro cicloamatori che, quando hanno rivisto le proprie biciclette, che ormai credevano perse per sempre, non hanno saputo nascondere la loro commozione. Nei prossimi giorni invece saranno restituite ai legittimi proprietari del trevigiano la bici da corsa marca Trek e la Mountain bike Olympia.

Le foto delle restanti tre biciclette, delle quali ad oggi non è stato ancora possibile rintracciarne i proprietari, i quali, per riavere il mezzo, devono contattare la centrale operativa del comando compagnia di Thiene al numero 0445-313600.