Rintracciata bici rubata, l'appello della polizia locale

Gli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino in servizio presso il centro storico del comune di Schio, durante il consueto servizio in Schio, qualche giorno fa hanno rinvenuto una biciclette elettrica marca Italwin, di colore grigio/blu, in discreto stato d'uso. Ai fini della restituzione, il proprietario è invitato a recarsi presso il comando sito a Schio in via F.lli Pasini n° 74 (tel. 0445/690111) munito di idonea documentazione comprovante la proprietà ovvero di denuncia di furto che riporti il numero di telaio.