Scappa con la bici rubata alla vista della polizia, 44enne rintracciato e denunciato

Nella serata di sabato la polizia di Stato ha denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza tale B.N.G., 44enne cittadino rumeno, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e per rapina. Alle ore 21.45, gli agenti, mentre percorrevano iiale Dalmazia, notavano un individuo a bordo di una bicicletta che, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia e tentando di nascondersi dietro a una siepe.

I poliziotti hanno fermato e controllato il 44enne il quale, all'interno del cestino della bicicletta, aveva una tenaglia in acciaio marca “Werckmann” della lunghezza di 25 centimetri, attrezzo di cui non riusciva a giustificarne il possesso.

Poiché B.N.G. era anche senza documenti di identità, è stato accompagnato presso gli uffici della questura per essere identificato. Dal database è emerso che a suo carico c'erano numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e più precisamente per il reato di ricettazione. Inoltre è risultato che la bicicletta era stata rubata in Contra' Pescherie Vecchie e regolarmente denunciata la settimana precedente. Il proprietario, convocato in questura, ne riconosceva la proprietà e, pertanto la bici gli è stata restituita.

B.N.G. è stato quindi denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il questore ha emesso nei suoi confronti anche un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Vicenza per 3 anni,