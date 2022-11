Vende benzina in nero, nei guai il titolare di un distributore: sanzioni per 25mila euro

Rischia una multa di quasi 25mila il gestore di un distributore di carburanti di Montecchio Maggiore. Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Arzignano, al termine di un controllo contabile dell'esercizio, ha infatti preso in esame gli adempimenti fiscali, le licenze, le certificazioni di prevenzione incendi, la disciplina sulla corretta esposizione dei prezzi dei carburanti e il rispetto della normativa in materia di legislazione sul lavoro.

Le irregolarità sono emerse raffrontando le giacenze contabili di carburante con quelle effettive presenti nei depositi e riguardano una mancanza di benzina e di gasolio per complessivi 12.302 litri, nonché una deficienza di 55 chili di olio lubrificante, valori superiori ai limiti di tolleranza ammessi dalla normativa in materia di accise, in virtù delle variazioni di volume dei carburanti conseguenti ai cambiamenti della temperatura del prodotto.

Tale mancanza di prodotto ha comportato la violazione dell’art. 50 del testo unico in materia di accise con irrogazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 3mila euro. Le fiamme gialle, a fronte delle deficienze accertate, hanno inoltre accertato rilievi fiscali per alcune decine di migliaia di euro riguardanti ricavi non contabilizzati conteggiati tenendo conto del prezzo di vendita dei prodotti in questione rilevati all’atto dell’intervento. I militari hanno quindi contestato all'esercente il fatto che i quantitativi di prodotti petroliferi acquistati e non rinvenuti all’atto dell’intervento ispettivo, siano stati venduti in nero.