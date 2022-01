Inciampa e batte la testa sull'asfalto, muore 62enne

Una disgrazia avvenuta per una banale quanto tragico incidente. Loretta Scanagatta, 62enne vicentina residente a Breganze, nella mattinata dello scorso sabato ha perso la vita per aver battuto il capo sull’asfalto. Un destino crudele, quello occorso alla donna: mentre stava aiutando i famigliari al taglio di alcuni alberi nella proprietà di famiglia, si è spostata per evitare la caduta dei rami e ha messo male il piede, inciampando e cadendo sull’asfalto di una stradina, via San Ivon, tra le colline di Breganze e San Giorgio di Perlena.

Il marito e il figlio della 62enne hanno lanciato immediatamente l’allarme e poco dopo è arrivata sul posto un’ambulanza del Suem 118. I medici hanno fatto il possibile per rianimare a donna ma il trauma cranico dovuto alla caduta sulla strada è risultato purtroppo fatale e al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.

Il funerale avrà luogo mercoledì 26 gennaio alle ore 15 nel Duomo di Breganze