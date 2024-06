Bar vende tabacchi senza licenza, denunciato il commerciante

A metà aprile, i militari della Tenenza di Noventa Vicentina avevano provveduto al ritiro della licenza di vendita dei tabacchi nei confronti di un bar di Lonigo ma pochi giorni fa, durante un controllo, i finanzieri hanno rinvenuto all’interno del ocale un grosso quantitativo di prodotti da fumo detenuti per la vendita, ben oltre il cosiddetto “uso personale”.

Le Fiamme gialle hanno così proceduto a sequestrare quanto rinvenuto, in particolare 1.709 pacchetti di sigarette, 666 tra sigari e sigaretti, 700 prodotti per sigarette elettroniche, 542 accessori per tabacco da fumo e tabacco sfuso, per un peso complessivo di 53,21 kg.

Il proprietario del bar, invece, è stato segnalato aver posto in vendita senza autorizzazione quantitativi di tabacchi superiori a 5 Kg. È stata anche informata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avvierà l’autonomo procedimento per la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni, quale sanzione accessoria.

Il servizio in questione si inquadra nella più ampia gamma dei compiti della Guardia di Finanza, fra cui la vigilanza dei Monopoli di Stato e la tutela degli interessi dei commercianti onesti, danneggiati dalla concorrenza sleale di soggetti dediti alla commissione di illeciti.