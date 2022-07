Alcol ai minorenni: Bar Nazionale chiuso due settimane

Nella serata di domenica 10 luglio, intorno alle 22.50, gli agenti della polizia di Bassano del Grappa hanno accertato che tale P. A., dipendente del “Bar Caffè Nazionale” di Asiago, aveva somministrato superalcoolici a 5 minori di anni 18 seduti ad un tavolino del plateatico ed a seguito dell’accertamento gli agenti procedevano ad elevare nell’immediatezza una conseguente Sanzione Amministrativa.

La gestione dell’esercizio già in passato era stata oggetto di specifiche sanzioni e conseguenti segnalazioni, formulate al questore sia dalla tenenza della Guardia di Finanza di Asiago che dai carabinieri del Comando della Stazione di Asiago. In particolare, il titolare era stato più volte sanzionato per la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni. Recentemente, inoltre, la madre di un ragazzo di 15 anni aveva richiesto un intervento delle istituzioni, segnalando che il figlio quindicenne, assieme ad altri coetanei compagni di scuola, era solito frequentare il dove, in almeno una occasione, a lui ed ai suoi amici minorenni sarebbero stati serviti alcolici e superalcolici.

A seguito dell’accaduto e dei non pochi precedenti specifici segnalati, nonché una volta conclusi tutti gli accertamenti pregressi ed in considerazione della reiterazione di comportamenti illeciti, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, in base a quanto previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha ordinato la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura per 15 giorni del “Bar Caffè Nazionale” di Asiago.