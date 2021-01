Bar aperto nonostante l'obbligo di chiusura da Dpcm: titolare e cliente sanzionati

Gli obblighi di legge non sono per tutti o per lo meno non per un bar della prima periferia di Trissino.

Nel corso di specifici servizi svolti in materia di rispetto delle norme di contenimento del Covid 19 i militari dell'arma hanno infatti pizzicato un locale aperto nonostante si trovi in area arancione e pertanto soggetto a chiusura al pubblico.

All'interno c'erano un cliente e il titolare, intento a somministrargli delle bevande. Sia il titolare che l'avventore sono stati sanzionati.