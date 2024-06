Colpo in banca, la polizia chiude le strade

AGGIORNAMENTO ORE 10:30

Le forze dell'ordine stanno perlustrando l'edificio alla ricerca di eventuali malviventi. Al momento non è chiaro se questi siano ancora all'interno. Le forze dell'ordine sono entrate dal seminterrato buttando giù una parete con l'ausilio dei pompieri. Successivamente una squadra dell'unità di pronto intervento è entrata all'Interno della banca. In via Fermi è arrivato anche il questore di Vicenza.

ORE 10

Strade chiuse e dispiegamento delle forze dell'ordine per un'emergenza al Credit Agricole di via Fermi a Vicenza. Dalle prime informazioni risulta che un manipolo di banditi si sia asserragliato all'interno della banca dove probabilmente avevano intenzione di commettere un furto.

L'allarme sarebbe scattato verso le 7:30 di domenica mattina dopo una segnalazione. Il questore ha attivato l'unità di pronto intervento della polizia. Gli agenti, con i giubbotti anti proiettili, hanno circondato l'edificio. La zona attorno alla banca, per un largo raggio, è stata interdetta al traffico sia veicolare che pedonale: possono entrare solo i residenti. Al momento non si sa se le persone all'interno della banca siano armate. A quanto risulta i ladri sarebbe entrati durante la notte. Sul posto, oltre polizia e carabinieri, anche vigili del fuoco e Suez.