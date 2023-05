Bancarotta fraudolenta, 28 casi scoperti dalle Fiamme gialle: sottratti beni per 5 mln di euro

L'attività della Guardia di Finanza di Vicenza, nel contrasto ai reati economici, ha portato a rilevare 28 casi di bancarotta fraudolenta con la conseguente denuncia di 47 soggetti ritenuti responsabili, di cui uno posto agli arresti domiciliari.

Attività illecita che ha portato a sottrarre oltre 5,5 milioni di euro. Le imprese coinvolte avevano sede un po’ in tutta la provincia berica: non solo, infatti, Vicenza, Bassano del Grappa, Arzignano, Thiene, Noventa Vicentina, ma anche Lonigo, Barbarano Mossano, Creazzo, Brogliano, Rosà, Bolzano Vicentino, Chiuppano, Grumolo delle Abadesse, Camisano Vicentino, Monte di Malo.

Iinteressati i settori dall’abbigliamento e tessuti, al commercio di orologi e gioielleria, all’impiantistica, alla produzione e commercializzazione di prodotti chimici, al commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, nonché all’alimentare, al trasporto merci su strada e all’immobiliare.

In particolare, le indagini condotte dai finanzieri hanno permesso di appurare, fra le principali condotte illecite, quelle di imprenditori che, al fine di spogliare le società dei principali asset aziendali, hanno messo in atto “artifici distrattivi” come la cessione di impianti e attrezzature a beneficio di imprese agli stessi riconducibili; oppure, hanno fatto ricorso a operazioni straordinarie quali la cessione di ramo d’azienda ovvero, più semplicemente, hanno proceduto con il sistematico svuotamento indebito di conti correnti e disponibilità finanziarie riconducili all’azienda. In altri casi sono state accertate sottrazioni, distruzioni e falsificazioni delle scritture contabili.

In totale, sono state ricostruite operazioni di distrazione per oltre 5,5 milioni di euro di risorse e beni non

confluite ai reali destinatari,