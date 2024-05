Bancarotta fraudolenta, 57enne arrestato dai carabinieri

Una persona arrestata e tre denunciate in stato di libertà. È il bilancio dei carabinieri della compagnia di Schio nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, A Schio, i militari hanno rintracciato e arrestato un 57enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza per l’espiazione di una pena definitiva di un anno per il reato di bancarotta semplice. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, l’uomo è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ad Arsiero, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 54enne poiché, a seguito di un controllo, è risultato inottemperante alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Arsiero per tre anni.

Infine, un 24enne di Piovene Rocchette è stato deferito in stato di libertà per il reato di evasione poiché, a seguito di un controllo, non risultava in casa in violazione della misura restrittiva degli arresti domiciliari e a Isola Vicentina i carabinieri della stazione di Malo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 43enne del luogo, risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso ben oltre il limite consentito. La patente di guida è stata pertanto ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione di competenza della Prefettura di Vicenza.