Bambino di 4 anni rischia di annegare in piscina, ricoverato in gravi condizioni

Un pomeriggio in piscina stava per trasformarsi in tragedia. Verso le 18:30 di martedì, negli impianti sportivi di viale Ferrarin a Vicenza, un bambino di 4 anni ha infatti rischiato di annegare nella vasca riservata ai più piccoli. Il bambino si trovava in compagnia di una parente quando si è tuffato. La donna, non avendolo più visto riemergere, si è messa a urlare gridando aiuto.

Il bagnino, intervenuto immediatamente, ha visto il piccolo che non si muoveva, a pelo dell'acqua, e l'ha portato a bordo piscina per praticare le manovre di primo soccorso. Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del Suem 118 e il medico è riuscito a rianimare il bambino che è stato ricoverato in codice rosso al reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Alle piscine comunali è giunta anche una pattuglia delle volanti della polizia per i rilievi.