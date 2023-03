Bambino di 7 anni muore soffocato da un palloncino di gomma

Una tragedia ha colpito la frazione di Ghizzole a Montegaldella, dove un bambino di 7 anni è morto soffocato da un palloncino di gomma mentre giocava. Secondo quanto riportato, nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio il piccolo avrebbe addentato il palloncino che gli sarebbe scoppiato in bocca, facendogli ingerire dei pezzetti di plastica che gli si sono bloccati in gola.

La nonna del bambino si è accorta dell'accaduto e ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il bambino, che è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in coma, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Dopo due giorni è stata dichiarata la morte cerebrale.