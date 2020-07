Bambino investito in bici: è grave

Grave incidente nel pomeriggio di martedì. Per cause ancora in corso di accertamento un ragazzino in bici, dell'apparente età di 12 anni è stato investito da un'auto mentre stava percorrendo via Ponte del Marchese tra Vicenza e Caldogno.

Non si conosce ancora la dinamica dello schianto. Il ragazzino, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sbalzato dalla bici a causa dell'urto finendo sul parabrezza di un'auto e cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, uscita in codice rosso. Il ragazzino non sarebbe in pericolo i vita ed era cosciente dopo l'impatto.

(Articolo in aggiornamento)