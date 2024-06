Bambino di 9 anni si perde mentre era in giro in bici, ritrovato dalla polizia

Aveva perso il senso dell’orientamento durante la passeggiata in bicicletta. E’ stato visto dagli agenti della polizia di Stato in transito nella zona di corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza. I poliziotti gli hanno chiesto cosa fosse successo e il bambino (di soli 9 anni) ha spiegato di aver perso la strada mentre era a passeggio in bicicletta. Il fatto è successo lunedì pomeriggio verso le ore 19.30,

Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei genitori, residenti a Vicenza, immediatamente contattati e fatti giungere sul posto per l’affidamento del ragazzo.