San Bortolo, bambino di 8 anni muore per ischemia cerebrale

Si è tentato in tutti i modi di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Come conferma l’Ulss 8 Berica, è deceduto martedì scorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza Mehdi Jusufovsky, bambino di 8 anni di origine macedone e residente a Spinea, nel Veneziano. La causa della morte è stata imputata a un’ischemia cerebrale.

Il bambino si sarebbe sentito male domenica pomeriggio, mentre si trovava a casa, e sarebbe stato portato all’ospedale di Dolo. In seguito alla diagnosi di ischemia cerebrale, il piccolo è stato trasportato con urgenza al San Bortolo di Vicenza, in terapia intensiva pediatrica.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, martedì mattina il piccolo Mehdi è deceduto. Da quanto hanno riferito alcuni genitori classe che frequentava il bambino, i familiari sarebbero intenzionati a riportare il figlio in Macedonia per potergli dare l’ultimo saluto nel paese di nascita della famiglia.