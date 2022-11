Bambini rubano la zucca con le caramelle, ma è la madre a fare da palo

Potrebbe essere visto come interessante esperimento sociale, dal risultato decisamente inaspettato. Lo scorso 31 ottobre due coniugi di Creazzo, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno deciso di appendere sul cancello della loro abitazione un contenitore di caramelle a forma di zucca, assieme a un cartello con la scritta «fantasmi e zombie, vampiri e streghe, scheletri e mummie. Questi dolci sono per voi! Servitevi pure, ma siate gentili e lasciatene anche per gli altri esseri vaganti che passeranno dopo di voi!».

Come scritto in apertura, la cosa più interessante è stata costatare le reazioni alla gentile offerta. Eh sì, perché il cancello era nell’obiettivo di una telecamera di proprietà dei coniugi, segnalata peraltro da un cartello. Come ha scritto uno dei due su facebook, la serata è iniziata con «bambini con i genitori al seguito che educatamente prendevano alcune caramelle a testa», mentre poi è stata la volta di «una banda di cinque ragazzi in giro da soli che sono riusciti a saccheggiare un chilo di caramelle».

Insomma, i soliti ragazzacci egoisti, che non hanno lasciato nulla per gli altri. Una volta riempita nuovamente la zucca, però, ecco la sorpresa. «Alle 20.51 – scrive su facebook uno dei due coniugi - a una mamma che scortava due pargoli è parso una cosa intelligente ed edificante rubare la zucca!». Ed ecco qui il colpo di scena, ancora più straniante una volta apprese le dinamiche. Come scrive uno dei due padroni di casa, «la mamma reggeva la borsa e faceva il palo mentre i due pargoli, alzato il foglio con la scritta, slegavano con calma le due cordicelle che tenevano la zucca appesa». Tanta amarezza per l’accaduto, tanto che i coniugi hanno deciso che, l’anno prossimo, nessuna zucca attenderà i bimbi al cancello.