Bambina di 8 anni ricoverata in terapia intensiva, l'Ulss8: "È positiva ma il Covid non c'entra assolutamente niente con le sue condizioni"

Paura per una bambina vicentina di solo 8 anni ricoverata da domenica pomeriggio in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Vicenza. La piccola è risultata positiva al Covid ma, come sottolina l’Ulss8 ai taccuini di Vicenzatoday: “Il coronavirus non c’entra assolutamente niente, le sue condizioni sono dovute a situazioni di altro tipo che non hanno alcuna attinenza con il virus”. Per motivi di privacy, ovviamente, il San Bortolo non ha specificato le cause che hanno portato la bambina a essere ricoverata in rianimazione. I genitori l’avevano appunto portata in ospedale in gravi condizioni che hanno richiesto l’intubamento. La piccola è attualmente monitorata e le sue condizioni sembrerebbero essere stabili con un leggera fase di miglioramento.