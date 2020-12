Badante muore in casa: i carabinieri trovano della droga nell'abitazione, indagini in corso

Nella tarda serata di domenica i carabinieri sono intervenuti, a Vicenza in via dei Cairoli, per il rinvenimento di un cadavere.

La vittima è un 54enne nato a Milano. La causa del decesso è stata attribuita ad arresto cardiocircolatorio per cause in corso di accertamento. Nell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 5 bustine contenenti 0,45 di sostanza di eroina e 11 bustine contenenti 1,20 grammi di cocaina sottoposte a sequestro.

I carabinieri stanno vagliando anche l’eventuale corretto funzionamento dell’impianto termico per escludere che il decesso possa essere conseguenza dell’inalazione di monossido di carbonio.

L’uomo svolgeva l’attività di badante di un anziano. A dare l'allarme è stata la moglie dell'anziano che si era portata a casa del 54enne non vedendolo arrivare all’orario concordato.