Giovane badante trovata morta nell'abitazione della sua assistita

Si trovava sul posto di lavoro, un'abitazione di Marano dove faceva la badante ad un'anziana, quando un malore è costato la vita ad una 26enne nazionalità ucraina venuta a mancare la notte di Capodanno.

La giovane non rispondeva ai messaggi e alle telefonate e il fidanzato si è precipitato in zona Santa Maria, dove la ragazza si trovava e una volta arrivato ha trovato la ragazza in fin di vita. L'anziana, sua assistita non si era accorta di nulla.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.