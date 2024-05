Bacchiglione in calo dopo la piena a 5.05 metri

Il livello del Bacchiglione ha raggiunto la quota massima di 5,05 metri a Ponte degli Angeli alle 12.20 e dalle 12.40 sta lentamente calando, effetto dell’apertura del bacino di Caldogno disposta dal genio civile e dell’attenuazione delle perturbazioni in quota. Il passaggio della piena non ha comportato problemi al centro storico. A breve si attende il transito a sud per valutare l’eventuale chiusura di strada dei Ponte di Debba. Il Retrone continua invece a crescere lentamente, con andamento non preoccupante, considerato che le precipitazioni in pianura sono cessate. Alle 14.30 era a quota 2,60 metri senza provocare allagamenti.

Anche la rete delle acque meteoriche non ha registrato particolari criticità.

Un principio di allagamento nell’interrato dell’ospedale San Bortolo è stato fronteggiato con un’idrovora portata dal gruppo comunale di protezione civile.

Il muro di protezione provvisorio allestito ieri da Amcps con pannelli armo è stato determinante per evitare un nuovo allagamento dei giardini delle scuole Dame Inglesi e Malfermoni. Per le prossime ore il Coc ha disposto di proseguire con il monitoraggio del territorio a cura della polizia locale e del gruppo comunale di protezione civile. I sacchi di sabbia sono a disposizione negli otto punti di distribuzione grazie al ripristino della scorta di 5 mila sacchetti riempiti da molti volontari, tra cui consiglieri di maggioranza e opposizione.