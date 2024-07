Baby gang, Fogli di Via e Daspo Willy per 10 giovani

Ci sarebbero anche dei vicentini tra i dieci giovani colpiti da fogli di via e Daspo Willy in seguito ai fatti accaduti a Jesolo, nel Veneziano in quanto ritenuti responsabili: «di comportamenti violenti o potenzialmente tali, commessi sul litorale di Jesolo».

Come riporta Veneziatoday un primo Foglio di via è stato adottato nei confronti di un giovane che girovagava per il centro di Jesolo con un coltello da cucina, generando allarme tra i passanti. Altri due fogli di via sono stati adottati nei confronti di due ragazzini che negli scorsi giorni avrebbero partecipato a piccoli furti ai danni di coetanei. Gli altri sette giovani attenzionati, invece, sono stati raggiunti dal Daspo Willy, un divieto di accesso alle aree urbane che, spiegano dalla questura, «non intende solo punire i responsabili di comportamenti violenti o delittuosi». Il questore, accogliendo le indicazioni espresse dalla divisione anticrimine, ha disposto che, in occasione della notifica dei provvedimenti a nuclei familiari, sia presente, come interprete degli stati d’animo e dei disagi, una figura professionale qualificata della polizia e una funzionaria psicologa che offre ausilio e aiuto alle famiglie anche nell’interpretare reazioni e comportamenti».

In particolare, la polizia ha ricostruito due episodi avvenuti a Jesolo, a distanza ravvicinata, nello scorso fine settimana. I quattro giovani finiti nei guai avrebbero accerchiato e derubato dapprima un gruppo di ragazzi, poi altre ragazze con l’uso di un bastone e di una sciabola. Altre similari vicende, che si sono verificate nei pressi del parcheggio degli autobus, hanno consentito l’adozione di ulteriori tre misure nei confronti di altrettanti minori inseguiti e bloccati da un poliziotto del commissariato libero dal servizio.