Dirigente scolastica messa alla gogna dopo il discorso di Natale: “Una polemica montata sul nulla”

Un discorso pedagogico mal interpretato, una gaffe o un metodo educativo del disincanto troppo azzardato? Sia quel che sia, il discorso di Natale della dirigente scolastica Milena Meggiorin ai bambini della scuola paritaria e del nido integrato ”San Giuseppe” di Lerino a Torri ha sollevato un polverone tale da finire sulle pagine dei giornali e da creare un putiferio tra i genitori degli alunni. Tutto è iniziato da una circolare dell’ufficio scolastico indirizzata alle scuole della provincia, la quale citava un episodio avvenuto il 4 dicembre in una scuola primaria di Coverciano, dove un’insegnante ha rivolto ai suoi alunni di quinta elementare la domanda "Chi di voi crede ancora a Babbo Natale?".

Meggiorin - come lei stessa ha dichiarato - ha estrapolato quel fatto per “precisare il valore di Babbo Natale” e, nel suo discorso di fine anno, ha detto che nel processo di crescita arriverà il momento in cui i bambini capiranno che Babbo Natale potrebbe non essere reale. Il ragionamento, rivolto probabilmente ai soli genitori, è stato colto da alcuni bambini presenti, scatenando il loro pianto.

La reazione dei genitori non si è però fatta attendere: alcuni di loro sono andati su tutte le furie e hanno raccontato episodio, che è finito sui media in una specie di gogna per la dirigente scolastica, la quale, successivamente, ha precisato le sue buone intenzioni. La cosa è poi rimbalzata sui social. Sulla pagina Facebook della scuola, in molti hanno però preso le difese di Meggiorin.

“È la scuola di mio figlio, una delle migliori della provincia. Ero presente al discorso e alla festa di Natale e vi assicuro che non era intenzione della direttrice disincantare i bambini riguardo la figura di Babbo Natale che tra l'altro, pochi minuti dopo il fatidico discorso, si è palesato in chiesa con elfi musica ecc”, ha scritto una mamma in un post, aggiungendo:”La direttrice ha fatto secondo me un discorso giusto dicendo che è giusto alimentare la magia del Natale finché i bimbi sono piccoli come sarà altrettanto giusto spiegare loro quando cresceranno che il concetto di Babbo Natale cambia, o perché si accorgono loro della fantasia del personaggio o perché gli viene detto. Sinceramente, vedo una polemica montata sul nulla! La nostra direttrice è rispettosa della nostra religione, tanto da fare recitare le preghiere prima di pranzo come sarebbe giusto!”