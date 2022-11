Rogo nella notte in una fabbrica, in fiamme due macchinari per lo stampaggio di materie plastiche 

La notte scorsa, tra giovedì e venerdì, poco dopo le 23.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Antonio Pacinotti a Brendola per l’incendio divampato all’interno di un’azienda produttrice di sedie mediante stampaggio di materie plastiche: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Lonigo e Vicenza, con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 14 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno interessato due macchinari per una superficie di circa 100 metri quadrati evitando la propagazione del rogo all’intero stabilimento.

Danneggiata la copertura del tetto, danni da fumo all’interno dello stabilimento e agli impianti elettrici. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate alle 2.