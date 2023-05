Affaire Miteni: la testimonianza fiume di Bilott

È una deposizione lunga e articolata quella cominciata oggi 25 maggio alle 9,30 del mattino al tribunale di Vicenza. Il teste d'eccezione è l'avvocato americano Robert Bilott, che nell'ambito del processo alla Miteni di Trissino è stato chiamato davanti alla Corte d'assise presieduta da Antonella Crea. I giudici infatti debbono valutare infatti se condannare o assolvere quindici imputati, accusati a vario titolo di avere avuto un ruolo chiave nella maxi contaminazione ambientale da derivati del fluoro, i temutissimi Pfas, addebitati alla industria chimica dell'Ovest vicentino. Ma perché la testimonianza di Bilott, che durante la scorsa udienza del 22 maggio aveva dovuto interrompere la sua deposizione sin dall'inizio a causa di una clamorosa défaillance nella scelta dell'interprete, viene ritenuta, in primis dalle parti offese, tanto cruciale?

IL PREGRESSO

Il legale statunitense è conosciutissimo negli Usa per aver costretto alla resa nell'ambito di un processo civile iniziato verso i primi anni Duemila la multinazionale DuPont-Chemours. Tra le centinaia di faldoni acquisiti da Bilott che lo vedeva rappresentare un arcipelago di agricoltori e residenti colpiti dalla contaminazione da Pfas attribuita alla DuPont tra Ohio e West Virginia, ci sarebbe qualche evidenza di uno scambio di informazioni tra Miteni e il colosso americano della nozione della tossicità di queste sostanze ben prima che lo scandalo scoppiasse in Italia nel 2013. Ora se questo scambio di informazioni fosse acclarato in sede di dibattimento la posizione degli imputati potrebbe essere segnata negativamente perché la cosa potrebbe costituire, almeno in astratto, la prova di una determinata condotta contra legem.

Bilott durante una testimonianza fiume ha ricostruito fin nel minimo dettaglio la causa collettiva che giustappunto dai primi anni Duemila lo ha visto patrocinare gli interessi di alcuni residenti delle zone tra Ohio e West Virginia colpiti dalla contaminazione da Pfas addebitata al colosso chimico DuPont. Le difese per vero hanno parecchio da dire al riguardo. La vicenda americana, sostengono, si è dipanata nell'ambito di una causa civile, in cui la definizione della prova è assai meno stringente rispetto a quanto avviene in ambito penale. Per questo motivo, un confronto pedissequo tra i riscontri effettuati durante le cause finite in tribunale Oltreoceano con quanto accaduto in Italia, dove la querelle è eminentemente penale, è «decisamente irrealistico». Questo è quanto hanno sottolineato alcuni difensori a margine di una udienza che sembrava interminabile. Che ha impegnato a fondo i pubblici ministeri Hans Roderich Blattner e Paolo Fietta che secondo diversi esponenti del mondo ecologista «hanno ben gestito, per quanto di loro competenza, una fase del processo non priva di insidie e schermaglie di ogni tipo messe in campo dai legali delle difese».

BINARIO PARALLELO

Ad ogni modo il fronte Pfas rimane arroventato anche per le critiche che si stanno moltiplicando da parte delle associazioni ambientaliste per come i soggetti che dipendono dalla Regione Veneto non abbiano tenuto nel dovuto conto gli effetti negativi sulla salute della produzione dello stabilimento, nel caso di specie nei confronti degli ormai ex lavoratori della Miteni. Soprattutto in ragione del fatto che dopo la deflagrazione dell'affaire Miteni nel 2013 vennero trovati «valori stellari di derivati del fluoro nel sangue».

Alcuni documenti agli atti dell'Ulss 8 berica dimostrerebbero come il servizio che in seno a quest'ultima è incaricato di prevenire gli infortuni sul lavoro, lo Spisal, fosse informato dei livelli di Pfas «presenti nel sangue dei lavoratori» della Miteni. Nonostante ciò «non erano stati effettuati controlli tali da individuare criticità nella gestione dei reparti». Quelle carte sono finite anche nell'inchiesta parallela della procura di Vicenza che si occupa appunto della salute degli operai. Tanto che «quando il pubblico ministero chiese informazioni» proprio allo stesso Spisal «la produzione fu una scarna relazione». Queste carte bollenti sarebbero contenute in uno scambio di e-mail che «risalgono al periodo che va dall'aprile 2016 al gennaio 2017». Si tratta di un periodo particolare «mesi cruciali» secondo la ricostruzione di Giuseppe Pietrobelli che su Il Fatto di oggi 25 maggio.

IL BLACKOUT DEI CONTROLLI

Ed oggi è sempre il quotidiano romano a parlare di un «buco nero inquietante» che per l'appunto fa capolino dall'inchiesta «sulle malattie professionali contratte dai dipendenti della Miteni... considerata la causa dell'inquinamento della falda per effetto degli scarichi, protrattisi per decenni, dei temibili Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche utilizzate nella produzione industriale» dello stesso stabilimento».

Il sospetto riguarda l'efficacia, «se non addirittura l'assenza» dei controlli sulla salute dei lavoratori da parte dello stesso Spisal, il servizio di prevenzione igiene e sicurezza dell'Ulss 8 Berica che dipende dalla Regione Veneto. «Quali rapporti - si chiede ancora Pietrobelli - ci sono stati tra la struttura sanitaria interna all'azienda e il controllore pubblico che avrebbe dovuto rilevare i rischi delle attività lavorative? Come mai, fino a quando non entrò in azione lo Spisal dell'Ulss Serenissima 3 di Venezia, nel 2017, la struttura vicentina non si accorse dei livelli pericolosissimi per la salute delle emissioni e della promiscuità delle lavorazioni?». L'inchiesta sugli effetti delle lavorazioni della Miteni è nota. Come è noto l'impegno che la Cgil (https://www.vicenzatoday.it/attualita/derivati-fluoro-salute-lavoratori-inchiesta-tribunale-vicentino-polemiche-11marzo-2023.html), che è parte offesa nel procedimento, sta profondendo affinché si giunga ad un rinvio a giudizio, sul quale però potrebbe pendere la spada di Damocle della prescrizione. Questa incognita in passato aveva spinto il fronte ecologista a muovere alcune critiche anche nei confronti della lentezza della macchina giudiziaria.

LO SCENARIO

E se si parla di uffici giudiziari sullo sfondo rimane anche la dura presa di posizione del professor Renato Ellero che proprio tra gli uffici giudiziari di Vicenza e Trento sta conducendo una battaglia in solitaria dacché si ritiene di essere stato vittima di un episodio di malasanità coperto da uno di malagiustizia (ne parla Vicenzatoday.it del 20 maggio). Ad ogni modo sulla scorta di quella vicenda Ellero non è rimasto in silenzio. E ieri preconizzando in qualche modo la necessità di un intervento del dicastero di via Arenula proprio in relazione alla sua vicenda giudiziaria, ha diffuso una durissima lettera aperta al Guardasigilli Carlo Nordio, del quale Ellero (già senatore della Lega e della Lif) era stato amico.

Nella sua missiva, non scevra di riferimenti personali, Ellero, già docente di diritto all'università di Padova, uno dei penalisti più noti del Veneto, in soldoni se la prende con Nordio addebitandogli di non essersi fatto vivo con il professore dopo il 2015 quando l'avvocato fu colpito da un ictus che gli paralizzò metà del corpo. Nella stessa lettera però c'è un riferimento al dottor Alberto Rizzo, fino a pochi mesi fa presidente del tribunale di Vicenza e ora capo di gabinetto di Nordio in via Arenula. «Oddio, il buon Rizzo - scrive Ellero - forse si ricordava il mio nome solo al bisogno, quando mi telefonò un suo amico e collega per chiedermi aiuto due giorni prima delle votazioni al Csm». Il voto, spiega Ellero ai taccuini di Vicenzatoday.it, è quello con cui il Consiglio superiore della magistratura, il Csm appunto, diede il là alla nomina di Rizzo quale presidente del tribunale berico.