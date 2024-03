In autostrada col monopattino elettrico, fermato un giovane

Andava beatamente in monopattino elettrico lungo l'autostrada A4, in direzione Milano. Un ragazzo, del quale non sono state rese note le generalità, nella mattinata di lunedì è stato fermato dagli addetti della società autostrade vicino all'uscita di Vicenza Ovest. Lo sprovveduto, a rischio della sua vita e dell'incolumità degli automobilisti, è probabilmente entrato non visto alla barriera del casello. Sono state molte segnalazioni degli utenti arrivate alla polizia stradale che descrivevano un monopattino elettrico sfrecciare sulla corsia di emergenza. Sul posto, subito dopo gli addetti della società autostradale, sono arrivati gli agenti della polstrada che hanno sequestrato il mezzo ed elevato una multa al ragazzo.