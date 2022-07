Autoparticolato ribaltato: intervengono i pompieri

Poco prima delle 10 di ieri, mercoledì 20 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Santi Fortunato e Lazzaro a bassano del Grappa per un autoarticolato finito parzialmente fuoristrada a rischio ribaltamento. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e da Padova con l’autogrù e il supporto di un mezzo di sollevamento privato, hanno imbragato il camion carico di infissi riuscendo a riportarlo in strada. Il mezzo senza nessun danno ha ripreso il suo viaggio alle 13.30.