Evasore totale per anni e percettore del reddito di cittadinanza

Lavoratore autonomo non presenta le dichiarazioni fiscali occultando ricavi per 300mila euro. È quanto emerso dalle attività di polizia economico-finanziaria, condotte dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Schio. Nei guai un lavoratore autonomo, attivo nel settore edile, risultato essere “evasore totale”.

Ma non è tutto perchè i finanzieri scledensi, operando con il canonico approccio di tipo trasversale, hanno rilevato l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza: in particolare, gli ulteriori accertamenti info-investigativi hanno permesso di evidenziare come il soggetto attenzionato abbia presentato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica – correlata al calcolo dell’Isee – informazioni non veritiere per quanto concerne i redditi prodotti con la propria attività lavorativa, in virtù delle constatazioni formulate dai militari con la pregressa attività di carattere fiscale. Il soggetto risulta aver indebitamente percepito il sussidio - per circa due anni - per un importo superiore a 13 mila euro.

Denunciato per occultamento di documentazione contabile nonché per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Parallelamente, è stata inviata apposita segnalazione all’Inps di Vicenza per il recupero delle somme indebitatamene erogate e, altresì, all’Agenzia delle Entrate per il formale accertamento e la successiva riscossione delle imposte evase.