Automobilista sale sul marciapiede e rompe un tubo del gas

Alle 14:30 di oggi, lunedì 14 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Portile, a Cassola, per la rottura di un tubo di gas metano da parte di un’automobilista, salito inavvertitamente sul marciapiede e allontanatosi senza rendersi conto del danno causato.

I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, hanno tamponato la perdita e transennato la zona. Sono ora in corso le operazioni di ripristino della condotta del gas da parte dell’azienda fornitrice. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. I vigili del fuoco sono sul posto a presidio della sicurezza dei tecnici al lavoro.