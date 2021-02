Manovra sbagliata, autoarticolato in panne: intervengono i Vigili del fuoco

Lunedì sera, poco dopo le 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cinto a Trissino per rimuovere un autoarticolato rimasto in panne durante le operazioni di inversione del senso di marcia.

L’autista dopo aver imboccato una strada stretta, erroneamente indicata dal navigatore, ha rotto il cambio del camion rimanendo bloccato di traverso lungo la via.

I Vigili del fuoco intervenuti con l’autogrù, sono riusciti a spostare il camion e rimetterlo dritto. La motrice è stata staccata e caricata su un carrello, mentre un’altra arrivata sul posto è stata agganciata al semirimorchio, risolvendo cosi il problema. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.