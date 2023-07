Auto a zig zag sul Costo, tre motociclisti la “scortano" al parcheggio

Sabato, poco dopo le 15, tre amici motociclisti di Creazzo, Torri di Quartesolo e Monticello Conte Otto, stavano rientrando da una gita in montagna, percorrendo la Sp 349, giunti all'altezza del secondo tornante, hanno trovano sulla loro strada un'auto che seguiva una pericolosa traiettoria a zig-zag, che sembrava essere condotta da conducente in stato di alterazione psicofisica.

I tre amici lo hanno seguito fino al parcheggio del supermercato Prix di Caltrano, dove hanno richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine per un doveroso controllo. Una pattuglia della polizia locale, arrivata sul posto, ha constatato che il conducente, un 58enne da Zugliano, era in difficoltà.

Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento di un famigliare o di una persona di fiducia in quanto non era ritenuto in grado di proseguire la marcia in sicurezza. Poco tempo dopo, il datore di lavoro dell'uomo è arrivato sul posto e lo ha accompagnato in tutta sicurezza nella sua abitazione.