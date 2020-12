In giro in auto a tarda sera: multati 4 giovani

Nel corso dei numerosi posti di controllo, effettuati anche sulle principali arterie d'ingresso in città, le Volanti della Questura hanno sanzionato quattro cittadini, residenti in città ed in provincia.

I quattro (3 giovani ed una ragazza), alle 23.20 di giovedì, transitavano in viale dal Verme all'interno della stessa auto, alle domande degli agenti non hanno fornito valide spiegazioni in merito al fatto che si trovassero, a quell'ora, tutti a bordo di un'unica vettura.

Immediate, pertanto, sono scattate le sanzioni ed invitati i giovani a rientrate immediatamente ai loro domicili.