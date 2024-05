Ruba da un furgone Amazon, preso il responsabile

Verso le ore 17.30 di martedì, un equipaggio in servizio di volante della questura è intervenuto a Vicenza, in Viale San Lazzaro, dove era stato segnalato un furto ai danni di un corriere Amazon, il quale, mentre procedeva alle consegne, aveva momentaneamente lasciato aperta la porta del furgone. In quel frangente, un uomo si è introdotto sull’automezzo, impossessandosi del borsello e del telefono lasciati momentaneamente incustoditi, dandosi poi alla fuga.

Il responsabile del furto è stato inseguito dallo stesso corriere che lo ha intercettato dopo qualche centinaio di metri. Vistosi scoperto, l’autore del furto ha riconsegnato spontaneamente il maltolto al proprietario. Nel frattempo sono sopraggiunti gli agenti delle volanti, i quali hanno preso le generalità del responsabile dell’accaduto e della persona offesa che si è riservata di procedere penalmente.