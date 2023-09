Auto investe una mamma con una carrozzina, morto il conducente: gravissima la donna

Sarebbe un malore la causa del drammatico incidente avvenuto sabato mattina in via Angussola a Noventa Vicentina. Un ottantenne avrebbe perso il controllo dell'auto investendo una famiglia per poi finire la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Per lui, non c'è stato niente da fare. I sanitari del Suem, accorsi sul posto, non hanno potuto salvargli la vita. L'auto, uscendo di strada, ha preso in pieno una mamma che spingeva una carrozzina. Il bambino, a causa dello schianto, ha riportato solo lesioni lievi mentre la donna è stata ricoverata in rianimazione - con l'elisoccorso - al San Bortolo dove versa in gravi condizioni. Illeso invece il padre.