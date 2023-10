Voragine sulla strada, evacuati i residenti di un'abitazione

Nella serata di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti In via Ponte Lusiana a Conco per il cedimento di un muro di contenimento di una strada: evacuati a scopo precauzionale 7 residenti di una vicina abitazione. I pompieri accorsi da Asiago, constatata la presenza di un’abitazione nei pressi dello smottamento, presenti il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, hanno deciso l’interdizione della casa. Nella giornata di oggi altre valutazioni tecniche da parte di professionisti del comune.