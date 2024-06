Crediti Pnnr non spettanti per 230mila euro, nei guai una Spa

Avevano dichiarato crediti di imposta superiori a quelli di diritto, così come costi del personale non inerenti l'attività di ricerca e sviluppo, necessari per la defiscalizzazione prevista dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e Sviluppo. Nei guai è finita una società di capitali, con sede a Grisignano di Zocco, operante nel settore della tecnologia medica e della fabbricazione di strumenti di irradiazione. Nei giorni scorsi, la guardia di finanza del comando provinciale di Vicenza, ha concluso un controllo fiscale finalizzato nei confronti dell'azienda, constatando la presenza di crediti non spettanti per un importo complessivo pari a oltre 230 mila euro e costi del personale non inerenti per circa 980 mila euro, negli anni d’imposta dal 2020 al 2023.

Al termine del controllo, i rilievi constatati sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate e, dati i profili di rischio presentati dai crediti non spettanti e non ancora compensati, sono state sospese le deleghe di pagamento per la compensazione di crediti per un ammontare equivalente ai crediti non spettanti, ovvero pari a 230 mila euro. L'agenzia entrate ora valuterà la sanzione da commisurare alla Spa.