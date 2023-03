Polizia locale settimana di interventi: contro lo spaccio di stupefacenti, l’uso davanti alle scuole e le truffe delle cartoline

La settimana appena trascorsa è stata una settimana di controlli messi in atto dalla polizia locale con l’ausilio della guardia di finanza di Vicenza. Gli interventi messi in atto hanno riguardato l’area verde di campo marzo per i controlli mirati al contrasto dello “spaccio su strada” che ha portato alla denuncia a piede libero di due spacciatori e alla segnalazione in prefettura di due assuntori di sostanza stupefacente; il centro città riguardo al fenomeno della presenza di soggetti dediti alla “truffa” della cartolina che ha portato all’identificazione di un soggetto e al sanzionamento dello stesso per la violazione del regolamento di polizia urbana che vieta la vendita abusiva di oggetti; infine davanti alcune scuole superiori - grazie alle numerose segnalazioni ricevute di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti prima dell’ingresso a scuola - che ha portato alla segnalazione alla prefettura di 4 giovani.

Nel pomeriggio di martedì 21 marzo, personale della polizia locale di Vicenza ha notato la presenza di un soggetto che si aggirava all’interno dell’area verde di Campo Marzo dando la netta impressione che fosse alla disperata ricerca di qualcosa o qualcuno. Dopo pochi minuti, al soggetto si è avvicinato un uomo e, dopo un breve colloquio, i due si sono scambiati qualcosa di sospetto. Gli agenti in borghese sono intervenuti e hanno fermato entrambi i soggetti S.G. di 23 anni e J.C. di 27 anni. J.C. aveva ceduto una dose di eroina a S.G. pertanto entrambi sono stati portati al distaccamento di campo marzo per la redazione degli atti di rito. Dalla perquisizione personale di J.C. è stata rinvenuta una somma di denaro pari a più di 150 euro che è stata sottoposta a sequestro penale in quanto ritenuta provento dell’attività criminale del pusher. Quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio, mentre l’acquirente segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre a Campo Marzo, nel pomeriggio di giovedì 23 marzo, invece, agenti della polizia locale e militari della guardia di finanza, hanno notato uno scambio tra due soggetti. Il personale in borghese ha così fermato P.E. di 34 anni, trovandogli addosso 3 dosi di eroina appena acquistate dal E.I. di 30 anni che, nel frattempo, era stato raggiunto e fermato dalla pattuglia antidegrado. E.I., già noto alle forze dell’ordine perché già arrestato lo scorso luglio per spaccio, aveva addosso 300 euro che sono stati sequestrati. Anche in questo caso pusher denunciato e cliente segnalato.

Sempre nel primo pomeriggio di giovedì 23 marzo le pattuglie antidegrado sono intervenute in piazza Castello dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di due soggetti che cercavano di “rifilare” delle cartoline ai passanti, soprattutto di giovane età, in cambio di somme di denaro. Gli operatori hanno individuato i due soggetti, fermandoli e identificandoli. I due, provenienti da fuori regione, si dimostravano irritati dal controllo e, nonostante la loro non totale collaborazione, venivano sanzionati per la violazione del regolamento di polizia urbana del Comune di Vicenza che vieta l’attività abusiva di raccolta fondi. Entrambi i soggetti, una volta sanzionati, sono stati allontanati dal centro storico.

Infine, gli agenti del Nos della polizia locale, assieme ai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza, con l’ausilio delle unità cinofile, nella mattinata di mercoledì e venerdì scorso, hanno effettuato dei controlli davanti ad alcune scuole superiori della città. Nell’ultimo periodo, molti genitori avevano infatti manifestato la loro preoccupazione verso i loro figli riguardo all’aumento dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani prima dell’ingresso a scuola. L’esito dell’operazione ha portato all’individuazione di quattro giovani, di cui due minorenni, sorpresi proprio nell’atto di fumare hashish. Nei loro confronti è scattata la segnalazione alla prefettura di Vicenza e il sequestro amministrativo della sostanza in loro possesso. I controlli davanti alle scuole continueranno anche nei prossimi giorni.