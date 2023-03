Rapine, furti e smaltimento abusivo di rifiuti: espulsi tre pregiudicati

Nel corso dell’ultima settimana l'ufficio immigrazione di Vicenza ha provveduto a far scortare presso i centri di permanenza per il rimpatrio 3 stranieri pluripregiudicati irregolari che, nei prossimi giorni, verranno trasferiti coattivamente nei propri Paesi di origine.

Lo specialista in furti e rapine

Nel primo caso tale A.D. – 39enne cittadino serbo, noto alle forze dell’ordine per aver effettuato diverse rapine e furti sia in provincia che da altre parti della Regione – dopo essere stato fermato nel corso di una operazione di polizia effettuata dai carabinieri di Arzignano, è stato accompagnato dai militari presso l’ufficio immigrazione da dove, dopo che gli è stato notificato il provvedimento del questore, è stato trasferito al C. P. R. di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) in attesa del rimpatrio.

Il tentato omicida e i furti dopo il carcere

A tale K.S. – 43enne cittadino del Ghana –, dopo aver scontato presso il carcere di Vicenza una pena di 3 anni di reclusione per tentato omicidio e lesioni personali, il questore aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno, con l’ordine di lasciare il nostro territorio nazionale entro 7 giorni. Nonostante ciò, l’uomo aveva seguitato a gravitare nel comune di Thiene, ponendo in essere numerosi furti anche con indebito utilizzo di carte di credito. Rintracciato e accompagnato presso la sezione espulsioni dell’ufficio immigrazione della questura, il questore ne ha ordinato il suo trasferimento al C. P. R. di Roma – Ponte Galeria, ove è stato scortato dagli agenti in attesa del suo prossimo rimpatrio.

"L'imprenditore": smaltiva abusivamente rifiuti

Infine, nella giornata di ieri è stato accompagnato anch’esso al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo Gorizia tale U.O.S., cittadino nigeriano di 52 anni, rintracciato a Montecchio Maggiore dagli agenti della polizia locale dei Castelli. In Italia da più di vent’anni, l’uomo aveva commesso molteplici reati, prima nel padovano e, successivamente, in provincia di Vicenza. A Brendola era stato coinvolto in una violenta rissa assieme a numerosi suoi connazionali. A Montecchio Maggiore, si era reso responsabile di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e denunciato per aver posto in essere una attività di gestione di rifiuti non autorizzata, episodi a seguito dei quali era stato condannato ad 8 mesi di reclusione. Privo del permesso di soggiorno, dopo un controllo da parte della polizia locale dei Castelli, U.O.S. è stato accompagnato all’ufficio immigrazione. Quindi, dopo che il questore ha firmato l’ordine di trattenimento, il soggetto è stato scortato presso il C.P.R. di Gorizia da dove sarà rimpatriato in Nigeria con il primo charter utile.