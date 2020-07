Pericolo in autostrada: calcinacci cadono dal cavalcavia

Poco dopo le 14:00 di venerdì, i vigili del fuoco son intervenuti in via dell’Autostrada a Thiene lungo il raccordo che collega il casello autostradale all’ospedale per la caduta di calcinacci da un cavalcavia: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. La segnalazione è stata data da una signora, la quale transitando in auto lungo la strada si è accorta della caduta di alcune malte.

I vigili del fuoco accorsi da Schio e Vicenza con l’autoscala, hanno provveduto a far chiudere il transito della strada per effettuare un primo sopralluogo visivo. Successivamente si è provveduto alla rimozione delle malte pericolanti dai pannelli posti a protezione della struttura portante del cavalcavia.

Sul posto personale di Viabilità e un tecnico del comune di Thiene e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17:30. E poi