Camper distrutto dalle fiamme, scoppia una bombola gpl

Poco prima delle 13:00, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Domenico Riccio a Santorso per l’incendio di un camper: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno completamente bruciato il camper, parcheggiato sotto una copertura all’esterno. Nell’incendio una bombola di GPL che si trovavo a all’interno del camper è scoppiata. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo un’ora e mezza circa.