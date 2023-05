Ricercato per furto, danneggiamento e lesioni, rintracciato in provincia

Martedì notte, a Marsan di Marostica, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno rintracciato in sella alla sua bicicletta e arrestato un 35enne, di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione dalla procura di Venezia, in forza del quale l’uomo dovra? scontare una pena residua complessiva di 1 anno e mesi 2 di reclusione, oltre a pagare una multa di 160 euro.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da due sentenze di condanna: la prima emessa dal tribunale di Vicenza nel 2018 e la seconda emessa nel 2021 dalla Corte d’Appello di Venezia, che avevano riconosciuto la sua colpevolezza in ordine a pregressi delitti, fra cui un furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi nel Comune di Bassano del Grappa, nel mese di giugno 2018 e luglio 2019. Il 35enne è stato portato in carcere.