Sorveglianza speciale antimafia a un pregiudicato, sequestrato anche un immobile di sua proprietà

I finanzieri di Vicenza e gli agenti della questura berica, hanno sequestrato, nei giorni scorsi, un immobile appartenente a un pluripregiudicato residente a Caltrano. Allo stesso è stato spiccato un decreto di sorveglianza speciale antimafia per due anni. L’avvio delle indagini trae origine da una pregressa attività di polizia giudiziaria eseguita dalla compagnia della guardia di finanza di Schio nell’estate 2021 che ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 420.000 euro per reati di evasione e frode fiscale, nei confronti – tra gli altri - del soggetto.

In virtù delle risultanze investigative all’epoca raccolte, e in considerazione dell’elevata pericolosità sociale del pluripregiudicato, quale individuo passibile di applicazione di misure di prevenzione sia personale che patrimoniale, i militari hanno avviato gli accertamenti di carattere patrimoniale, analizzando sia le attività economiche sia le disponibilità patrimoniali e finanziarie in capo al soggetto e al relativo nucleo familiare, mentre la divisione anticrimine della questura di Vicenza si è concentrata sulla figura personale dell'uomo

Le forze dell'ordine hanno ricostruito un quadro indiziario a supporto della “pericolosità sociale” del destinatario delle misure, secondo quanto previsto nel codice antimafia, alla luce di condanne definitive e di precedenti penali e di polizia per diversi reati quali furto, ricettazione, associazione per delinquere, truffa, bancarotta fraudolenta. L’esito degli accertamenti ha consentito al questore di Vicenza di formulare la proposta per l’applicazione di misure di prevenzione al tribunale di Venezia, che ha ritenuto concreti i presupposti per decretare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 2 anni definendo il soggetto come il “deus ex machina di un sistema criminale complesso e sfacciato” che “ha attuato gravi e ripetute condotte apertamente violative non solo delle comuni regole del vivere civile ma anche del sistema regolamentativo… predisposto a tutela dell’ordine pubblico”, e disponendo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di prevenzione, di un immobile ubicato nel comune di Caltrano.