Auto prende fuoco, le fiamme distruggono anche un'altra vettura: danneggiato un Van

Poco prima delle 15:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Libertà a Piovene Rocchette per l'incendio di due auto: danneggiato anche un Van. Le fiamme divampate da una Mercedes parcheggiata si sono subito estese anche a una Nissan Micra, danni da calore anche a un Van Volkswagen Sharan di cui sono andate danneggiate alcune parti di plastica.

I vigili del fuoco, arrivati da Schio, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento anche della terza vettura. Le cause delle fiamme, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un'ora.