Auto prende fuoco in A4, danni anche alla parete antirumore

Alle 15:10, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 poco dopo lo svincolo di Vicenza Est in direzione Padova per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente mentre percorreva l’autostrada si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno spento l’incendio dell’auto completamente avvolta dalle fiamme, intanto estese anche alla barriera antirumore. Sul posto la polstrada e il personale di autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa un’ora.