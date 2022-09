Auto prende fuoco, intevengono i pompieri

Alle 18:10 oggi, lunedì 5 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Scarpelli, poco distante dal casello autostradale di Vicenza Est, per l’incendio di un’auto, nel quale fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

L’automobilista alla guida di una station wagon Bmw stava percorrendo la strada, quando si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I vigili del fuoco, arrivati con un’autopompa, hanno spento le fiamme dell’auto andata irrimediabilmente distrutta.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora.