Auto parcheggiata si muove da sola: finisce in una scarpata e contro una casa

Poco prima delle 8:30, di giovedì 4 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via san Sebastiano a Valli del Pasubio per un’auto parcheggiata lungo un pendio che si è mossa da sola, finendo giù per un pendio per poi schiantarsi contro la finestra di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto e l’abitazione. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e il carro attrezzi per il recupero dell’auto.