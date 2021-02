Auto a metano prende fuoco in autostrada

Poco dopo le 14 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 nell’area di servizio Postumia Sud nel territorio di Bolzano Vicentino per l’incendio di un’auto a metano. Il proprietario si è accorto che qualcosa non andava, arrivato nell’area di servizio, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto si è incendiata.

I pompieri arrivati da Schio hanno spento con la schiuma l’auto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.