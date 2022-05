Danni a 18 auto in sosta, identificato e denunciato il responsabile

I carabinieri di Vicenza, nella giornata di ieri, hanno identificato e denunciato a piede libero il responsabile del danneggiamento di 18 vetture parcheggiate in via Sarpi in città. Si tratta di un Tunisino di 44 anni senza fissa dimora. Il fatto era avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio.

In quell'occasione i militari erano intervenuti per i rilievi sul vandalismo commesso sulle vetture parcheggiate sulle strisce blu lungo la strada. I proprietari avevano infatti trovato i pneumatici delle auto forate con un oggetto acuminato.